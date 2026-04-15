A Miami la diciannovesima edizione dell’Oscar dei Porti

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Grande successo al Pelican Hotel di Miami Beach per la diciannovesima edizione dell’Oscar dei Porti. Ad aprire ufficialmente l’evento è stato il messaggio istituzionale del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha voluto salutare tutti i porti italiani e gli operatori della Blue Economy presenti. Nel suo intervento ha espresso il rammarico per non essere riuscito a partecipare personalmente, sottolineando il proprio impegno nel lavorare a soluzioni concrete rispetto alle attuali dinamiche internazionali che coinvolgono direttamente anche il Ministero.

A fare gli onori di casa Lupe Castillo, proprietaria del Pelican Hotel. La conduzione è stata affidata a DJ Onofri, affiancato da Lavinia Colasanto e da Maria Giovanna Elmi. Protagonisti della serata i porti di Ravenna e Palermo, premiati per il loro impegno e la loro visione strategica. Per Ravenna, il messaggio di Claudio Cecchetto ha accompagnato le parole del presidente Francesco Benevolo, che ha annunciato importanti sviluppi per lo scalo romagnolo. Per Palermo il contributo di Giucas Casella, a sostegno del lavoro della presidente Annalisa Tardino, protagonista di un rilancio mirato e di forte impatto promozionale.

Momento speciale della serata è stato il conferimento di un premio all’attrice italiana Antonella Salvucci, apprezzata per il suo talento e per il suo ruolo anche come inviata del programma di Rai2 “Paradise”, realizzato con Pascal Vicedomini. Durante la serata anche momenti musicali: grande successo per il premio a Virginio Simonelli e per il momento del Singer Chef con “Bella Italia”, presentato da Piero Cassano.

Numerosi i rappresentanti dei porti presenti, da Bari a Napoli, passando per Cagliari e gli scali del Nord Italia, a testimonianza di un sistema coeso e sempre più internazionale. Il sindaco di Miami Beach, Steven Meiner, premiato “per la straordinaria ospitalità e per il sostegno al Sea Trade e all’Oscar dei Porti”.

Appuntamento al 2027, sempre a Miami Beach, per celebrare insieme un traguardo storico: la ventesima edizione dell’Oscar dei Porti: “Un viaggio che continua, tra mare, eccellenze e visione internazionale”.

-Foto Italian Television-

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