BARI (ITALPRESS) – Con decisione palese, assunta all’unanimità, sono state rinnovate tutte le cariche sociali dell’assemblea del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, quali Decano, Vice Decano, Segretario Generale, Tesoriere, Consiglio di Decanato, Collegio dei Probiviri, dei Revisori e Delegati per le Province e Regioni.

Risultano eletti per il prossimo quinquennio, con decisione palese assunta all’unanimità dai presenti:

Decano Ioana Gheorghias – Console generale della repubblica di Romania.

Vice Decano Massimo Salomone – Console (H) del regno dei Paesi Bassi.

Segretario Generale Pierluigi Rossi – Console (H) della repubblica di Portogallo.

Tesoriere Giuseppe Iazeolla – Console (H) della repubblica di Estonia

Consiglio di Decanato: Ugo Patroni Griffi di Faivano, Console (H) della confederazione Elvetica, Claudia Patricia Barrientos Console (H) della repubblica di Guatemala, Vittorio Dell’Atti Console (H) della repubblica di Finlandia, Patrizia Gadaleta Console (H) della repubblica di Bulgaria, Vincenzo Chionna Console (H) della repubblica federale di Germania, Giorgia Viola Lacasella Console (H) Capo Verde e Mali, Francesco Maldarizzi Console (H) della repubblica del Messico, Michele Bollettieri Console (H) della repubblica di San Marino e della federazione Russa, Giuseppe Costantino Console (H) della repubblica di Costa Rica, Luigi De Santis Console dello stato di Israele.

Collegio Dei Probiviri:

Fabio Di Cagno, Console (H) del Principato di Monaco – Presidente

Carlo Capone, Console (H) del regno di Norvegia – componente

Felice Panaro, Console (H) del regno del Belgio – componente

Collegio dei Revisori:

Marina Lalli, Console (H) del regno di Svezia – Presidente

Alessandro Adriani, Console (H) della repubblica di Bielorussia – componente

Antonio Dell’Aquila, Console (H) della repubblica del Cile – componente

Delegati per le Province e Regioni:

Franco Ciufo, Console (H) El Salvador a Campobasso – Delegato CC per le regioni Basilicata e Molise

Giuseppe Acierno, Console (H) della repubblica di Polonia – Delegato CC per la città di Brindisi

Riccardo di Matteo, Console (H) della repubblica Ceca – Delegato CC per la città di Foggia e per la provincia Bat

Marzio Musolino, Console (H) della repubblica d’Austria – Delegato CC per la città di Lecce

Giuseppe Saracino, Console (H) della repubblica di Lituania – Delegato CC per la città di Taranto

Al Decano, Ioana Gheorghias, console generale della Romania, al vice Decano Massimo Salomone, Console (H) del regno dei Paesi Bassi, al segretario generale Pierluigi Rossi, Console (H) del Portogallo, al tesoriere Giuseppe Iazeolla, Console (H) dell’Estonia, ai Consiglieri di Decanato, ai Delegati per le regioni e per le province, al collegio dei probiviri, al collegio dei revisori ed a tutti i Consoli vanno gli Auguri più sinceri di buon lavoro.

