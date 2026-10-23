Rimossi nella notte i blocchi stradali dei tir in Campania

NAPOLI (ITALPRESS) – Si allenta anche in Campania la protesta degli autotrasportatori. I blocchi dei Tir sono stati rimossi nella notte, nel Casertano e nel Salernitano Sciolto anche il presidio a Napoli. Si regsitrano lunghe code ai distributori e diversi scaffali vuoti nei supermercati, ma la situazione dovrebbe rientrare nelle prossime ore.

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