CAGLIARI (ITALPRESS) – La Fiorentina trema contro il Cagliari, dopo due giorni difficili, ma esce vittoriosa dall’Unipol Domus: 2-1 in rimonta e l’Europa resta vicina. Privi di Kean, tornato a casa nel primo pomeriggio per motivi familiari, i viola schierano un attacco mobile: c’è Beltran con Gudmundsson.

L’avvio però è decisamente sorprendente in negativo per i viola, che faticano a costruire gioco e soffrono il possesso dei rivali. Spinge subito il Cagliari con Viola e, dopo sette minuti, ecco il vantaggio sardo. Luvumbo salta Dodò e mette in mezzo, de Gea devia su Piccoli e quest’ultimo è lestissimo nel ribadire in rete: ottimo l’anticipo su Pablo Marì, è 1-0.

Nei primi venti minuti ci sono solo gli isolani, che colpiscono anche un palo con Zortea e sfiorano il bis. Questo episodio sveglia la Fiorentina che, spinta dalla grinta di Mandragora, torna prepotentemente in gara. Caprile deve fare gli straordinari su Gudmundsson e i viola sfiorano due volte la rete, prima di trovarla effettivamente al 36′. Su una punizione battuta da Mandragora, Zortea si dimentica Gosens e quest’ultimo incorna in rete l’1-1.

Il Cagliari perde Mina per infortunio, si vede negare un rigore su Luvumbo e si distrae nuovamente in avvio di ripresa. Il protagonista in negativo è ancora Zortea, sovrastato da Beltran: al 48′ è 2-1.

Da qui in poi la gara si rasserena e i ritmi si abbassano drasticamente, fino al triplo cambio di Nicola, che stravolge il suo centrocampo. Il Cagliari torna prepotentemente in gioco e sfiora il pari con Razvan Marin, costringendo Palladino a reagire: dentro Folorunsho e Comuzzo per proteggere una preziosissima vittoria.

Due mosse che restituiscono il controllo del match alla Fiorentina, che sfiora anche il tris. Zaniolo, subissato di fischi per l’esultanza invernale (giocava nell’Atalanta), viene fermato da Caprile. La Fiorentina sale a 56 punti e la lotta Champions s’infiamma: cinque squadre in quattro punti dal Bologna quarto (60) ai viola ottavi. Si ferma a quota 30 punti, invece, il Cagliari: sardi a +5 su Empoli e Venezia, ma il Parma li scavalca.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 6 (41′ Palomino 6), Luperto 6.5; Zortea 5 (22′ st Coman 6), Adopo 5.5 (22′ st Marin 6), Prati 5.5 (22′ st Makoumbou 6), Viola 5.5 (14′ st Gaetano 6), Augello 5.5; Luvumbo 6; Piccoli 6.5.

In panchina: Ciocci, Sherri, Pavoletti, Obert, Mutandwa, Felici.

Allenatore: Nicola 6.

FIORENTINA (3-5-2): de Gea 6; Pongracic 5.5, Pablo Marì 5.5, Ranieri 5.5 (35′ st Comuzzo sv); Dodò 6.5, Mandragora 6.5 (35′ st Folorunsho sv), Cataldi 6, Fagioli 5.5 (18′ st Richardson 6), Gosens 6.5 (18′ st Parisi 6); Beltran 6.5 (41′ st Zaniolo sv), Gudmundsson 6.5.

In panchina: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli.

Allenatore: Palladino 6.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 5.5.

RETI: 7’pt Piccoli, 36’pt Gosens, 3′ st Beltran.

NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti Palomino, Piccoli, Parisi, Zaniolo.

Angoli 4-4.

Recupero: 3′, 8′.

