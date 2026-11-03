Rimini capitale dell’economia circolare con la 29esima edizione di Ecomondo

RIMINI (ITALPRESS) - Trenta padiglioni e 170mila metri quadrati lordi di superficie, con 1.800 brand espositori e più di 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. E ancora, oltre 60 rappresentanti di associazioni internazionali e di numerosi membri associati da diversi Paesi, tra cui Egitto, Marocco, Grecia, Serbia, Ungheria, Spagna e Sudafrica. Sono i principali numeri della 29^ edizione di Ecomondo, evento organizzato da Italian Exhibition Group che per quattro giorni trasforma Rimini nel palcoscenico globale dell'economia circolare. f09/fsc/azn