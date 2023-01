Riforma Cartabia, via libera alla modifica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la modifica della legge Cartabia e il disegno di legge delega, previsto nel Pnrr, in favore delle persone anziane. Nel processo penale sono state introdotte le norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza. abr/gsl