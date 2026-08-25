ROMA (ITALPRESS) – Ridley Scott torna sul grande schermo con “The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine”, in sala da domani. La sceneggiatura è firmata da Mark L. Smith ed è tratta dal romanzo di Peter Heller, pubblicato in Italia con il titolo “Le stelle del cane”. Heller è giornalista e autore di saggi dedicati soprattutto alla natura e alle esplorazioni, oltre a essere collaboratore di National Geographic Adventure.

Del cast fanno parte Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce. Il film narra la storia di Hig (Jacob Elordi), un giovane pilota che, insieme a Bangley (Josh Brolin), un militare esperto di sopravvivenza, si è costruito una dimora efficiente ma isolata in un brutale mondo post-apocalittico, finché una misteriosa trasmissione radio non spinge Hig ad avventurarsi nell’ignoto alla ricerca della speranza e dell’umanità in cui crede ancora.

La vicenda si svolge in Colorado, in un mondo devastato da una terribile epidemia influenzale che ha provocato la morte della maggior parte della popolazione. I pochi sopravvissuti devono inoltre fare i conti con una grave malattia del sangue.

Il protagonista è Hig, interpretato da Elordi, un giovane pilota che vive insieme al veterano di guerra Bangley (Brolin) in una fattoria isolata e ben organizzata, costruita nei pressi di una pista d’atterraggio abbandonata.

Durante i suoi voli, Hig porta rifornimenti a una vicina comunità mennonita e cerca eventuali superstiti ancora immuni al contagio. Una delle sue missioni lo conduce però fino a una casa nascosta all’interno di un canyon, dove incontra il misterioso e diffidente Pops (Pearce) e sua figlia Cima (Qualley). L’incontro cambierà radicalmente la sua prospettiva e lo porterà a confrontarsi con una sconvolgente verità.

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