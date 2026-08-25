Martin Scorsese presidente onorario dei Premi David di Donatello: “Il cinema italiano mi ha ispirato”

ROMA (ITALPRESS) – Martin Scorsese ha accolto la proposta del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, d’intesa con i soci fondatori della Fondazione e con il Presidente Silvia Calandrelli di assumere la Presidenza Onoraria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al Ministro della Cultura, Martin Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento: “Ringrazio il Ministro Giuli e la Fondazione per aver pensato a me per questo prestigioso incarico, che sono onorato di accettare. Il cinema italiano è stato una fonte costante di ispirazione per tutta la mia vita. I film, gli autori e le tradizioni artistiche nate in Italia hanno profondamente plasmato sia la mia concezione del cinema sia il mio lavoro. Essere legato, in questa veste, all’Accademia e ai Premi David di Donatello ha per me un significato particolarmente importante. Sarò onorato di sostenere l’impegno dell’Accademia nella promozione internazionale del cinema italiano , della cultura cinematografica e di contribuire alle sue iniziative e attività culturali”.

“Ho proposto a Martin Scorsese, maestro e leggenda del cinema mondiale, d’intesa con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano, la Presidenza Onoraria dei David di Donatello, perché pochi autori incarnano come lui il legame profondo tra la grande tradizione italiana e la storia del cinema. La sua disponibilità ad accettare rappresenta un riconoscimento straordinario per la nostra cinematografia e per l’Italia, terra delle sue origini. Nelle parole che ha voluto rivolgere a me e alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano c’è un tributo ai nostri maestri e a quella cultura cinematografica che ha contribuito a formare il suo sguardo. Sono particolarmente lieto che abbia accolto la proposta e attendo, nel pieno rispetto delle prerogative della Fondazione, la deliberazione del Consiglio di amministrazione”, dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Dopo la nomina della Presidente Silvia Calandrelli e del Direttore Artistico Gian Luca Farinelli, con la designazione di Martin Scorsese alla Presidenza Onoraria prosegue il percorso di rinnovamento della governance della Fondazione, che si completerà con la nomina del Comitato di Indirizzo Artistico.

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