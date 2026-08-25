Trump e Ranucci i più citati su radio e tv italiane negli ultimi 7 giorni

MILANO (ITALPRESS) – Donald Trump è il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: il presidente degli Stati Uniti, al centro dell’attenzione per le continue tensioni con l’Iran e lo scontro sui dazi con il Canada, è stato nominato 1.069 volte. Trump supera uno dei protagonisti indiscussi di queste ultime settimane, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci (977 citazioni), e Giorgia Meloni (947), che nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al New York Times ed è stata contestata da una parte del pubblico presente alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 17 e domenica 23 agosto.

Al quarto posto troviamo Valter Lavitola (899), sulla scia della pubblicazione delle intercettazioni e delle chat risalenti alla notte della perquisizione a casa dello stesso Lavitola, lo scorso luglio, mentre Papa Leone XIV, protagonista di una visita pastorale a San Marino e Rimini culminata con il suo attesissimo discorso al 47° Meeting dell’Amicizia fra i popoli il 22 agosto, è in quinta posizione, con 850 menzioni. L’indagine di Mediamonitor.it assegna il sesto posto a Elly Schlein (644), criticata da alcuni esponenti della maggioranza per una sua presunta assenza dalla scena pubblica durante la pausa estiva dei lavori del Parlamento, mentre in settima posizione troviamo l’ennesima vittima di femminicidio, Tania Terrin (598), strangolata dall’ex compagno che si è poi tolto la vita. Le polemiche e gli strascichi del clamoroso furto avvenuto a ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, durante il quale sono state trafugate alcune preziose tavole di Antonello da Messina, fanno sì che il grande pittore quattrocentesco sia stato nominato 564 volte, collocandolo al nono posto.

La top ten di Mediamonitor.it si chiude con Luigi Lovaglio (494), l’AD di Monte dei Paschi di Siena impegnato in un risiko bancario con il lancio di due offerte pubbliche di scambio (su Banca Popolare di Milano e Banca Generali), volte a contrastare l’offerta concorrente di Intesa Sanpaolo, e Jannik Sinner (482), che ha dato forfait ai prossimi US Open a causa del problema al ginocchio non ancora risolto che gli aveva già impedito di partecipare al torneo di Cincinnati.

– foto IPA Agency –

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