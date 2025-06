Riciclaggio e omesse dichiarazioni, sequestro per un milione a Savona

SAVONA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato nei confronti di un responsabile di riciclaggio beni per oltre un milione di euro. Otto le persone ritenute responsabili di reati tributari come l'omessa presentazione di dichiarazione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti. pc/r