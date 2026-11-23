ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Palazzo Baldassini, a Roma, l’evento “Ricerca scientifica e fake news: costruire fiducia attraverso la comunicazione”, realizzato con il contributo non condizionante di Fondazione MSD Italia. L’iniziativa, rivolta a studenti universitari e giovani, ha approfondito il rapporto tra ricerca scientifica, informazione sanitaria e disinformazione, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere le notizie fuorvianti, verificare l’attendibilità delle fonti e comunicare correttamente le evidenze scientifiche.

Il confronto ha posto al centro una questione sempre più rilevante: la diffusione di informazioni sanitarie prive di riscontri può condizionare la percezione dei rischi e compromettere la fiducia nella scienza.

In apertura, Marina Panfilo, Direttrice di Fondazione MSD Italia, ha richiamato l’importanza di promuovere una cultura dell’informazione consapevole, soprattutto tra le nuove generazioni. “La fiducia nella scienza nasce anche dalla capacità di comprendere e valutare le informazioni che riceviamo. E’ per questo che Fondazione MSD sostiene con convinzione questa giornata di confronto e sperimentazione, che mette al centro un tema fondamentale della nostra missione: l’health literacy. Dare ai giovani strumenti per riconoscere le evidenze scientifiche e distinguere le fonti affidabili dai contenuti fuorvianti significa renderli più consapevoli, più autonomi e più protagonisti delle scelte che riguardano la salute di oggi e di domani”.

Il primo approfondimento è stato dedicato ai meccanismi che favoriscono la circolazione delle fake news scientifiche. Lorenzo Gagliardi, ricercatore presso il Centro interdipartimentale per l’etica e l’integrità nella ricerca del CNR, ha illustrato il ruolo dei bias cognitivi nella valutazione delle notizie e le principali tecniche di debunking, dalla ricostruzione dell’origine di un contenuto al confronto con fonti autorevoli. “Una notizia falsa può apparire credibile perchè conferma convinzioni già radicate o perchè viene presentata in modo convincente. Per questo è importante imparare a interrogarsi sull’origine delle informazioni, verificarne il contesto e confrontarle con dati e fonti affidabili. Il debunking non consiste soltanto nello smentire un’affermazione, ma anche nello spiegare perchè è errata”.

Al rapporto tra ricerca, giornalismo e opinione pubblica è stato dedicato l’intervento di Gianluca Dotti, giornalista scientifico, che ha approfondito le responsabilità della divulgazione quando si affrontano temi sanitari complessi. Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di rendere accessibili i risultati della ricerca senza semplificazioni fuorvianti e di distinguere le conclusioni supportate dalle evidenze dalle ipotesi ancora da verificare. “Comunicare la scienza significa rendere comprensibili anche il metodo, i limiti e le incertezze della ricerca. Un’informazione rigorosa non si limita a riportare un risultato, ma aiuta il pubblico a comprenderne il significato e a riconoscere quando una notizia sulla salute presenta conclusioni non sostenute dai dati”.

Alla parte formativa è seguito un laboratorio pratico, durante il quale i partecipanti, suddivisi in cinque gruppi e affiancati dai relatori, si sono confrontati direttamente con altrettante notizie false in ambito sanitario. Dopo la presentazione delle linee guida, ciascun gruppo ha verificato le informazioni, selezionato almeno una fonte autorevole e predisposto il copione di una breve videopillola divulgativa di 45-60 secondi, finalizzata a spiegare in modo chiaro e accessibile la correzione della notizia.

L’attività ha consentito di tradurre i principi discussi durante gli interventi in un esercizio concreto di verifica delle fonti e comunicazione scientifica. La giornata ha così evidenziato come il contrasto alla disinformazione sanitaria richieda non soltanto contenuti attendibili, ma anche competenze critiche, linguaggi comprensibili e un dialogo costante tra mondo della ricerca, professionisti dell’informazione e nuove generazioni.

– foto ufficio stampa Esperia Advocacy –

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