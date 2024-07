Ricerca, Gallone “Il MUR sta favorendo la sinergia pubblico-privato”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Governo sta lavorando per creare ecosistemi della scienza, della conoscenza, della salute e dell’innovazione, in grado di alimentare lo sviluppo sostenibile. La tutela dell’ambiente è una necessità dei nostri tempi che deve essere affrontata in maniera trasversale: sostenibilità sociale, economica, culturale e di genere. L’alleanza tra pubblico e privato è fondamentale. Le misure che l’Esecutivo sta mettendo in atto per assecondare questo rapporto sono tante, da Transizione 5.0 fino ai fondi del Pnrr": lo ha detto Maria Alessandra Gallone, consigliere del ministro dell’Università e della Ricerca ed esperta del ministro dell’Ambiente, intervenuta a un The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post. "Il ministero dell’Università sta incentivando tutte le possibili interazioni tra pubblico e privato per favorire, per esempio, la ricerca e l’innovazione in ambito farmaceutico, anche perché una popolazione in salute ha costi sociali ridotti, quindi è un investimento per l’intero Paese. Investire in ricerca farmaceutica - ha aggiunto - significa contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone". fsc/gsl (Fonte video: Utopia Studios)