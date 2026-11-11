Ricerca e Innovazione, si rafforza la cooperazione Ue-India

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea e l'India hanno concluso con successo i negoziati per l'associazione di Nuova Delhi a "Horizon Europe", il programma faro dell'Ue per la ricerca e l'innovazione, dotato di un budget di 93,5 miliardi di euro. Si tratta di un importante passo avanti nelle relazioni tra l'Unione Europea e l'India, che rafforza la cooperazione scientifica, crea nuove opportunità nel campo della ricerca e approfondisce il partenariato strategico. Per i ricercatori, le imprese e gli enti di ricerca in tutta Europa, l'associazione dell'India aprirà ulteriori possibilità di collaborazione con partner indiani, favorendo la creazione di legami scientifici e tecnologici duraturi. Una volta firmato l'accordo e completate le procedure necessarie da entrambe le parti, i ricercatori e le organizzazioni in India potranno ricevere finanziamenti direttamente da Horizon Europe e guidare progetti collaborativi nell'ambito del secondo pilastro del programma, dedicato a "Sfide globali e competitività industriale europea". Si tratta della componente più ampia del programma, che finanzia progetti di ricerca e innovazione multinazionali su questioni di natura sociale e tecnologica, in settori come la salute, il digitale, l'industria, lo spazio, il clima, l'energia e la bioeconomia. /gtr