Ricerca, Bassetti “Con i nuovi bandi più internazionalizzazione e meritocrazia”

ROMA (ITALPRESS) – "La direzione è quella di maggiore internazionalizzazione e meritocrazia di tutta quella che è la ricerca scientifica italiana”. Lo ha detto Matteo Bassetti, presidente del Gruppo di esperti sulle procedure di finanziamento della ricerca, a margine della presentazione al Mur delle linee guida per la gestione dei bandi pubblici di ricerca e la valutazione delle proposte di ricerca. Bassetti ha ringraziato “i membri per il percorso straordinario” svolto nell’elaborazione del documento, sottolineando l’importanza di intervenire sulle modalità con cui viene valutata la ricerca scientifica italiana. xu1/sat/gtr