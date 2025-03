Ricerca Amazon Kindle, italiani iperconnessi e aumenta lo stress

MILANO (ITALPRESS) - Dal momento in cui ci si sveglia fino a quando la testa tocca il cuscino, si ricevono costantemente notifiche dai propri dispositivi. Secondo una nuova ricerca condotta per Amazon Kindle, questa abitudine porta gli italiani a essere frequentemente distratti e stressati. In occasione della Giornata Mondiale della Disconnessione, che si celebra il 7 marzo, lo studio, presentato al Kindle Unplugged Cafè di Milano, rivela che l'orario limite entro cui gli italiani dovrebbero spegnere le notifiche e dedicarsi a un'attività rilassante sono le 22:26, così da favorire un buon sonno ristoratore. f28/mgg/gtr