Riapre il teatro Garibaldi a Palermo, Cannella “La città ritrova un luogo iconico”

PALERMO (ITALPRESS) - "Dopo anni di abbandono abbiamo ricevuto una proposta dalla Fondazione Studio Rizoma per un partenariato pubblico-privato, che prevedeva la concessione del teatro per otto anni in cambio di un investimento importante per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'impianto. Oggi festeggiamo la riapertura di un luogo iconico, in un quartiere come la Kalsa che necessita di spazi culturali: offriamo un'alternativa alla movida, facendo sì che il Teatro Garibaldi diventi un centro di promozione ed elaborazione culturale che i palermitani apprezzeranno tantissimo". Lo ha detto e il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, che nel periodo da assessore comunale alla Cultura si era speso in prima persona per il ripristino del teatro dopo anni di incuria. pc/azn