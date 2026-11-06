Giustizia, Mulè “Garantismo e certezza della pena non sono principi contrapposti”

ROMA (ITALPRESS) - “Il garantismo è un tema sempre attuale che non passa mai di moda e guai se non fosse così, perché rappresenta un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale. Ma il garantismo non è in contrapposizione con la certezza della pena. Garantismo significa rispetto dei diritti, senza mai perdere di vista altri due capisaldi fondamentali: la sicurezza dei cittadini e la certezza della pena. Tutti questi principi possono convivere? La risposta è sì. E oggi spiegheremo perché”. Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, a margine degli Stati Generali dei Garantisti, l'evento sulla giustizia organizzato da Forza Italia in corso alla Camera. xb1/sat/azn