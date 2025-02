Rhewind ARMS, dieci anni di evoluzioni nella reumatologia

BOLOGNA (ITALPRESS) - Bologna ha ospitato la decima edizione del Rhewind ARMS – Annual Rheuma Major Suggestions, un momento di riflessione sui progressi raggiunti nel corso degli ultimi 10 anni. Il congresso è stato anche un’opportunità per riunire specialisti da tutta Italia per discutere su innovazioni e sfide future nella gestione delle malattie reumatologiche. L’appuntamento annuale del Rhewind è possibile grazie al sostegno non condizionante di Alfasigma. f22/sat/gtr