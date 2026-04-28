Renzi “A Bologna fatti vergognosi, il 25 aprile è la festa della libertà”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Un giovanotto di 81 anni che il 25 aprile ha fatto una cosa bellissima, da bravo cittadino è voluto scendere in piazza con le bandiere che rappresentano in questo momento il suo cuore, le bandiere di Italia, Europa e Ucraina, e questa è la posizione anche di Italia Viva, noi vogliamo che l'Ucraina entri il prima possibile in Ue superando l'aggressione della Russia di Putin". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha convocato una conferenza stampa a Bologna a seguito dell'allontanamento di un militante di Italia Viva dal corteo del 25 aprile. Tino Ferrari, ex docente dell'UniBo, è stato fermato dal servizio d'ordine perché aveva con sé una bandiera dell'Ucraina. Sulla vicenda Renzi ha precisato la posizione del partito a margine dell'evento. "Di fronte a questo, il professor Ferrari è stato bloccato da un violento che gli ha intimato di andarsene, siccome penso che questi fatti siano vergognosi, volevo dare un abbraccio al volo a Tino e a tutta la comunità di Italia Viva, e dire che il 25 aprile è la festa della Liberazione e della libertà, contento che il sindaco Lepore e il presidente de Pascale abbiano dato la loro solidarietà a tutti noi e a Tino". xt1/pc/mca1