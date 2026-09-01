Revocato divieto di balneazione a Mondello, Ferrandelli “Rientrati parametri”

PALERMO (ITALPRESS) - "Con il sindaco abbiamo emesso un'ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione che era stato posto lungo il tratto di costa adiacente l'antico stabilimento di Mondello, a Palermo. Sono arrivati ulteriori campionamenti da parte dell'ASP che ci indicano che i valori sono rientrati nella norma e che non c'è più la presenza preoccupante dei batteri che ci hanno indotto ad inibire la balneazione". Così l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che aggiunge: "L'Amministrazione comunale ha riconvocato un tavolo per cui stanno continuando tutti i lavori di controllo coordinati dalla polizia municipale, dal nucleo di polizia ambientale, dal settore impianti fogniari del Comune, dall'Amap, al fine di poter monitorare e controllare tutti gli allacci fogniari degli esercizi commerciali e delle abitazioni che si trovano lungo questo tratto di costa, perché è nostra intenzione non abbassare la guardia e riuscire a risalire alle cause che hanno indotto l'amministrazione ad applicare misure restrittive in tutela della salute pubblica". "Abbiamo scelto la linea della trasparenza - sottolinea l'assessore Ferrandelli - perché riteniamo che una buona amministrazione abbia il dovere di informare passo dopo passo i cittadini. Continueranno nelle prossime ore i campionamenti delle acque da parte delle autorità preposte e continueranno i controlli non soltanto da parte della task force, ma anche da parte degli altri enti che noi abbiamo coinvolto, incluso la Capitaneria di Porto". vbo/gsl