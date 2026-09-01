Incendio al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo. Da lontano è visibile una colonna alta di fumo. Sul posto stanno operando dieci squadre. L'incendio sta interessando l'ala est del centro commerciale. Le fiamme hanno avvolto il tetto in corrispondenza dell'area ristoro. Sono in corso le operazioni di evacuazione da parte dei Carabinieri e della sicurezza privata, che dichiarano l'aria all'esterno "irrespirabile e tossica", con una colonna di fumo alta decine di metri e ampiamente visibile. Allontanate diverse persone dalla zona parcheggio limitrofa al Conca d'Oro, con gli idranti dei Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme ancora vive. xi6/vbo/gsl