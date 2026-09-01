Fontana “Sindaco di Milano? Giusto presentare candidato prima possibile”

MILANO (ITALPRESS) - "La candidatura di Burgio? Io credo che sia giusto indicare con un certo anticipo il candidato per dare ai cittadini la possibilità di conoscerlo, di conoscere le sue idee, di conoscere i suoi progetti, perché io credo che la scelta del sindaco sia una delle scelte più importanti in assoluto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del Gp d'Italia 2026, in merito a Carmelo Burgio, il candidato di Futuro nazionale per le prossime elezioni comunali di Milano. "Il Sindaco è proprio la persona che è più vicina ai cittadini - ha ribadito -, quindi prima si facesse questa scelta credo meglio sarebbe. Ma lo dico per Milano, ma l'ho detto per Varese che è la mia città, credo che sia giusto", ha concluso. pia/col5/azn