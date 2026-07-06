Retail Summit, Belsito (Eataly) “Le persone al centro della strategia aziendale”

BAVENO (ITALPRESS) - "Le persone costituiscono l’asset più importante dell’azienda. È quindi fondamentale gestirle, valorizzarle e svilupparle nel modo corretto". Lo ha detto Gabriele Belsito, General Manager Europe Eataly, a Baveno in occasione dell'annuale Retail Summit, evento di Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group sul futuro del retail. f28/mgg/gtr