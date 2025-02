Reputazione turistica, Italia prima in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Per il secondo anno consecutivo, l’Italia si è confermata come la destinazione europea d’eccellenza per il turismo mondiale dal punto di vista della reputazione per i viaggiatori. A dirlo è l'European Tourism Reputation Index calcolato dall’istituto Demoskopika che ha preso in analisi quattro differenti indicatori, per i quali il Belpaese è riuscito a incassare due medaglie d'oro e una d’argento. L'Italia ottiene il primato per ricerca e popolarità della destinazione, mentre si aggiudica la medaglia d’argento per la ricettività, ristorazione, offerta culturale. Sono state individuate le prime dieci destinazioni per arrivi che vedono in testa Francia, Germania, Spagna, Italia. Spostando il livello di analisi sui sistemi turistici regionali, la Toscana, con 109 punti, soffia il primo posto al Trentino-Alto Adige, che si piazza secondo, sulla base delle aree di ricerca: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali e loro social appeal presso gli stakeholder. Terzo posto per la Sicilia sulla cui performance, che le ha garantito un ingresso sul podio, hanno pesato numerosi risultati: dal livello di apprezzamento per le 78mila strutture alle attrazioni valutate più che positivamente dai turisti. gsl