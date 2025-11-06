Renzo Testolin confermato Presidente della Regione Valle d’Aosta

AOSTA (ITALPRESS) – La Valle d’Aosta ha un nuovo Governo regionale, eletto dal Consiglio Valle. Renzo Testolin, Presidente della Giunta uscente, è stato confermato a capo del nuovo Esecutivo della XVII Legislatura, che è così composto: Presidente della Regione, Renzo Testolin (Union Valdôtaine); Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy (Union Valdôtaine); Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, Leonardo Lotto (AdC-RV-SA); Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod (Union Valdôtaine); Assessore al Bilancio, Finanze e Politiche creditizie, Mauro Baccega (Forza Italia); Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, Erik Lavevaz (Union Valdôtaine); Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet (Union Valdôtaine); Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi (AdC-RV-SA); Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques (Union Valdôtaine).

– Foto: Regione Valle d’Aosta –

(ITALPRESS).