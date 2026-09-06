Renzi “Meloni consegna Italia con meno potere d’acquisto e più poveri”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) -"Secondo me il campo largo è fatto da Pd, Avs e cinque stelle, cioè una coalizione che non ha il nostro contributo. Noi siamo all'interno una cosa più ampia che si chiama centrosinistra". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, a margine del Forum Teha di Cernobbio. "Penso che a Cernobbio, più che le dinamiche interne alle coalizioni, interessino moltissimo le questioni del paese e dell'economia - aggiunge -. Giorgia Meloni è contenta di aver superato il record di longevità, pero' i dati Istat ci consegnano un paese con più poveri, meno potere di acquisto e con l'aumento di spesa della quotidianità, dalle bollette al carrello della spesa. Questo è il punto su cui il centrosinistra, non solo il campo largo, deve proporre delle soluzioni". xm4/mgg/gsl