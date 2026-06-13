Renzi “La politica crei le condizioni per attrarre capitali in Italia”

RAPALLO (ITALPRESS) - "Il compito della politica è aiutare gli investitori a investire in Italia". Lo ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo all'Optimum Investors Summit - The Portofino Conversation, l'appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti. Secondo Renzi, per favorire la crescita economica è necessario creare un contesto in grado di attrarre capitali e generare nuova occupazione attraverso riforme, semplificazioni amministrative e certezza dei tempi. f53/fsc/mca2