Renzi alla Leopolda risponde a Conte: “Non ho bisogno di dare garanzie”. E lancia Calabresi come sindaco di Milano: “Lo vedrei bene”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, si fa sulla base delle idee”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della Leopolda a Firenze. “Io – prosegue – dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Magari con un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perche’ lo fai e in che tempi. Ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano”.

Per Renzi “continuare a litigare nel centrosinistra significa regalare il Paese alla Meloni e regalare il Quirinale alla Meloni. Non sarò complice del fatto che al Quirinale ci vada Giorgia Meloni. Io ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Quirinale. Quindi non ho bisogno di dare garanzie: ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti, e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti”.

“Mario Calabresi ha dato la sua disponibilità a dare una mano nell’impegno pubblico: lo vedrei benissimo come sindaco di Milano”, ha detto il leader di Italia viva, introducendo il giornalista Mario Calabresi alla Leopolda

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