MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “I rapporti economici” tra Italia e Principato di Monaco “sono intensi, crescenti, vi è un’integrazione rilevante tra le nostre economie e le nostre imprese, un aspetto di grande rilievo che si giova della grande amicizia tra i nostri Paesi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Museo Oceanografico di Montecarlo. Con il Principe di Monaco, Alberto II, “abbiamo parlato anche del multilateralismo che è indispensabile e va garantito. Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale

abbiamo registrato una costante sintonia e convergenza ispirate ai valori della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani”, ha aggiunto Mattarella.

– foto Quirinale –

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