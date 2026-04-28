Home Video News Cronaca Tg News – 28/4/2026
Tg News – 28/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump: “Iran al collasso, chiede di riaprire Hormuz” - Libano, raid israeliani nel sud, 4 morti e 51 feriti - Grazia a Nicole Minetti, attivata l’Interpol - Corpo di una ragazza in fondo ad una scarpata in Oltrepo - Confermata condanna per adulterio per Nessy Guerra - Bankitalia: prudenza dei conti non sufficiente senza riforme - Madrid Open, Sinner vola ai quarti, sconfitto Norrie - Unpli, premiate le scuole vincitrici del concorso "Salva la tua lingua locale" - Previsioni 3B Meteo 29 Aprile azn