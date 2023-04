MILANO (ITALPRESS) – Tecnologia, design e sostenibilità. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano l’ultimo modello di Renault presentato oggi in anteprima mondiale da Parigi con collegamenti in tutto il mondo (Milano inclusa): la nuova Clio E-Tech Full Hybrid. Un veicolo che ormai giunge alla sua quinta generazione e che dal 1990 ha conosciuto in Italia un notevole successo: 1,6 milioni di Clio vendute nel nostro paese, con un parco circolante di 400mila unità. Le misure rimangono le stesse dei precedenti modelli (4.053 mm di lunghezza, 1.988 mm di larghezza e 1.439 mm di altezza), ma ad essere completamente rinnovato è il design. Il frontale è stato completamente rivisitato con volumi scolpiti e linee tese e sfaccettate che gli conferiscono un look moderno e dinamico, al quale si aggiunge una calandra a scacchiera più ampia. Inoltre l’effetto sfumato, che va dalle tinte scure del logo a quelle più chiare delle estremità, aggiunge profondità e tecnicità in una sorta di dinamico gioco di luci e ombre.

A catturare l’attenzione sul frontale è però il logo Renault Nouvel’R. Realizzato in cromo satinato spazzolato, esso gioca sulla semplicità della forma geometrica e sull’interazione tra le due losanghe che creano l’illusione di un movimento continuo.

I fari anteriori 100% LED sono più compatti e comprendono fino a 5 moduli di fasci luminosi high-tech (contro i 3 precedenti), in grado di adattare automaticamente la distribuzione della luce tra abbaglianti e anabbaglianti. La parte posteriore si arricchisce di un paraurti completamente rinnovato e con prese d’aria aerodinamiche, mentre i fari posteriori, a loro volta modernizzati, ora incorporano lenti trasparenti di cristallo. Completa il tutto un bagagliaio fino a 391 litri, che divengono 301 nella versione E-Tech full hybrid 145.

Proprio questa tecnologia conferisce a Nuova Clio dinamicità e, al tempo stesso, efficienza. La sua architettura ibrida, cosiddetta “serie-parallelo”, comprende due motori elettrici (un e-motor da 36 kW e uno starter ad alta tensione di tipo HSG – High-Voltage Starter Generator- da 18 kW) e un motore termico benzina 4 cilindri 1,6 litri da 69 kW (94 cv), associati al cambio intelligente multi-mode e con innesto a denti senza frizione e ad una batteria da 1,2 kWh.

La trasmissione ha 4 rapporti per il motore benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale. La motorizzazione E-Tech full hybrid offre, pertanto, fino a 14 combinazioni di funzionamento tra motore termico e motore elettrico, per un rendimento energetico ottimizzato.

L’avviamento è sempre elettrico ed è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con un risparmio sui consumi fino al 40% rispetto ai classici motori termici benzina in ciclo urbano. Nuova Clio vanta,così, la miglior capacità elettrica in città sul mercato delle city car ibride. Ma la nuova Clio ha un’occhio di riguardo anche per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, a cominciare da limitate emissioni di CO2: appena 93 grammi per chilometro.

All’interno del veicolo i sedili, i pannelli delle porte e la plancia dell’allestimento Techno sono stati realizzati con un tessuto sostenibile costituito per il 60% da fibre di origine biologica, a base di cellulosa di legno. Queste fibre sono ricavate dal legno di boschi semi-naturali gestiti in modo sostenibile in Europa, senza l’uso di concimi chimici nè irrigazione artificiale. Un altro elemento importante è l’assenza di pelle a bordo di Nuova Clio, sostituita da un tessuto misto spalmatogranulare (TEP) costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere che richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali.

“Clio è forse la più lunga storia d’amore di Renault con i suoi clienti che dura da 33 anni e noi la rinnoviamo in maniera importante. Il design è molto più autorevole e robusto: in particolare presenta per la prima volta la nuova firma luminosa sul frontale dell’auto e il nuovo logo di Renault” ha dichiarato l’amministratore delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli. “Bisogna però lavorare anche sugli interni e il comfort: materiali più avvolgenti e per il 60% completamente ecosostenibili e riciclabili. Non può mancare poi l’infotainment, il dialogo con la vettura: un display da 10 pollici che specchia il proprio telefono senza bisogno di nessun cavo – ha spiegato – La motorizzazione di punta della Clio è un Full Hybrid 145 cavalli: un auto elettrica in città che per il 20% del tempo utilizza anche un motore termico. Quindi il piacere di guida di una vettura elettrica che fa risparmiare molto sui consumi: 40% più economica rispetto ad una vettura termica e 100 km con 4 litri”.

Ma le novità non terminano qui. Come sottolineato da Fusilli “con la nuova Clio avremo anche una versione Esprit Alpine: un insieme di dettagli, colori e materiali che danno il profumo di tutta la tecnologia e la sportività che racchiude il nostro brand Alpine declinato su un prodotto per tutti. Da maggio i clienti potranno iniziare ad ordinarla e da settembre a vederla e provarla nelle concessionarie”. Alcuni dettagli proprio sulla versione Esprit Alpine. Cerchi in lega da 17″, con un design che ricorda l’identità Alpine: diamantati black e laccati con vernice fumè, coprimozzi blu o grigi, in funzione del colore della carrozzeria, per accentuare la dinamicità, la raffinatezza e la tecnicità del veicolo. Sedili in tessuto composto da fibre riciclate polietileniche (PET) al 72% (a livello di seduta e schienale) e tessuto spalmato granulare (sui lati), riciclato al 13%. Sul fronte della sicurezza, sulla Nuova Clio sono stati integrati 20 dispositivi di assistenza alla guida: frenata attiva di emergenza, Highway and Traffic Jam Companion, l’Adaptive Cruise Control e l’Easy Park Assist (con telecamera dotata di visione a 360 gradi).

foto: xh7/Italpress

(ITALPRESS).