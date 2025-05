Renault presenta il nuovo motore full hybrid E-Tech 160 cavalli

ROMA (ITALPRESS) – Sono sempre più numerosi i clienti che optano per la tecnologia full hybrid: Renault, al secondo posto nella vendita di auto ibride in Europa, ha venduto 750.000 veicoli full hybrid negli ultimi cinque anni. La Marca presenta una nuova motorizzazione da 1.8 litri, full hybrid E-Tech 160 cavalli, con batteria da 1,4 kW/h, di cui saranno dotati Captur e Symbioz: più potente, più reattiva, più efficiente a livello di consumo di carburante ed emissioni di CO2 con soli 99 g/km per entrambi i modelli.

La tecnologia full hybrid E-Tech consente di avviare il veicolo in modalità 100% elettrica, per una guida silenziosa, e permette anche di circolare in città e nelle zone periurbane fino all’80% del tempo di percorrenza in modalità elettrica. Apertura degli ordini, per Captur, dall’8 maggio con prime consegne ai clienti a inizio luglio 2025. Il prezzo d’ingresso di Captur full hybrid E-Tech 160 cv è ora da 30.250 euro. Altra novità per Symbioz: arriverà una nuova motorizzazione benzina mild hybrid 140, per arricchire la gamma. I prezzi per la versione Evolution mild hybrid 140 e per la versione Evolution full hybrid E-Tech 160 cv saranno comunicati nel mese di giugno.

– foto: ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).