Renault , passato e futuro si fondono nella R17 Electric Restomod

ROMA (ITALPRESS) - Renault non poteva mancare alla Milano Design Week, il più importante appuntamento internazionale per la design industry. Una settimana in cui il capoluogo lombardo diventa un enorme laboratorio di creatività, sperimentazione e contaminazione. Il Fuorisalone trasforma i vari distretti della città in un grandioso show a cielo aperto. All'interno di Renault Milano, nel quartiere di Brera, in pieno centro storico, è stata presentata in anteprima per l'Italia la show car R17 electric restomod, frutto del lavoro del designer Ora Ito. Come affermato da Laurens Van den Acker, Direttore Design di Renault Group, la strategia del marchio consiste nel riportare in vita le leggende e nel creare quelle di domani. Dal 2021, Renault ha presentato diversi progetti creativi ed esclusivi che reinterpretano lo straordinario patrimonio della marca, ricco di modelli che fanno parte della cultura pop. abr/gsl