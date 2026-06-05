Milano, Sala “Criminalità giovanile in forte crescita, repressione non basta”

MILANO (ITALPRESS) - A Milano "c'è un problema legato alla criminalità giovanile in forte crescita. In tutti noi c'è la consapevolezza che la repressione è fondamentale, ma non basta. Il ministro ha offerto la possibilità di aumentare la presenza delle forze dell'ordine in città. Da parte nostra abbiamo mantenuto la promessa di avere 500 vigili in più nelle strade". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine di un incontro in Prefettura con il ministro dell'Interno Piantedosi.(ITALPRESS) xh7/trl/gsl