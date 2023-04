ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Renault Espace diventa un Suv dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell’allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo Dna di grande veicolo a 5 o 7 posti, è tuttora il modello più abitabile della gamma Renault, con un volume del bagagliaio che può raggiungere fino a 1.818 litri e un raggio alle ginocchia nella seconda fila fino a 321 mm. Inoltre, si dota per la prima volta di una panchetta posteriore scorrevole a piacere su 220 mm, suddivisa in due parti indipendenti in una proporzione di 2/3-1/3. La scelta di materiali raffinati e la qualità di assemblaggio e finiture mettono in risalto gli interni luminosi e alto di gamma, grazie al tetto panoramico in vetro di oltre un metro quadrato, tra i più ampi del mercato. Sempre al passo con i tempi, nuovo Espace è high-tech non solo al suo interno, ma anche sotto il cofano. Si prende cura dei passeggeri mediante la connettività e non perde di vista l’impronta ambientale. Con dimensioni esterne più compatte e un peso ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente, è dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid super efficiente da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante (4,6 litri / 100 km) consente un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno e la batteria non necessita di ricarica. Emette 104 grammi di CO2 al chilometro. La gamma è composta da tre allestimenti con ricche dotazioni (Techno, Esprit Alpine e Iconic), pur mantenendo il Dna delle cinque generazioni precedenti: comfort, abitabilità, luminosità. La sesta generazione apre gli ordini in Italia dal 17 aprile. L’allestimento Techno, disponibile a partire da 43.700 euro, è l’entry-level della gamma di nuovo Renault Espace con grandi dotazioni di serie incentrate su tecnologia e comfort, come i fari anteriori Led Adaptative Vision, il sistema OpenR Link e il portellone del bagagliaio motorizzato hands-free. Questo allestimento si distingue per la lama anteriore in tinta carrozzeria, la cromatura lucida delle cornici dei finestrini e le barre tetto in alluminio satinato. I cerchi hanno un diametro di 19″ mentre le sellerie sono in tessuto al 100% riciclato. Gli allestimenti di livello superiore Esprit Alpine e Iconic offrono proposte molto diverse tra loro. La versione Esprit Alpine (a partire da 46.500euro) vanta un look sportivo che comprende, tra l’altro, calandra a scacchiera, interni rivestiti di Alcantara con impunture blu e cerchi in alluminio Daytona da 20 pollici.

Iconic, (a partire da 48.500euro), dotato di cerchi da 20″ Effie, si gioca la carta dell’eleganza e della tecnologia: inserto in vero frassino, sellerie in pelle trapuntata Grigio Sabbia Chiaro, sedili del conducente e del passeggero memory foam con comandi elettrici e regolazione lombare, telecamera con visione a 360 gradi. La terza generazione del sistema 4Control Advanced, di serie su entrambi gli allestimenti, offre una maneggevolezza degna di una city car, con una spiccata agilità e dinamicità, per un piacere di guida ancora maggiore.

Nuovo Renault Espace è offerto di serie nella configurazione a 7 posti. Il pack 5 posti è disponibile in opzione per i clienti che puntano sulla capienza del bagagliaio. Sono disponibili sei tinte di carrozzeria: Rosso Passion (di serie), Grigio Scisto, Nero Etoilè, Blu Notturno, Bianco Nacrè e il colore riservato all’allestimento Esprit Alpine, Grigio Scisto Satinato.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Renault-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com