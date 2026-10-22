ROMA (ITALPRESS) – Per Renault l’innovazione non termina con il lancio dei veicoli e ogni modello può contare su un processo di miglioramento continuo. In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Renault 4 E-Tech Electric ha presentato grandi evoluzioni per offrire più autonomia, tecnologie ed equipaggiamenti ai clienti. Ma anche una maggiore scelta, perchè la gamma si arricchisce di nuove versioni che ne aumentano l’attrattiva e le possibilità di utilizzo quotidiano.

Sempre più versatile, Renault 4 E-Tech Electric aumenta l’autonomia di entrambe le batterie, Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh, grazie all’introduzione di miglioramenti aerodinamici (carenature nel sottoscocca e nuovi retrovisori).

Disponibile nelle versioni Evolution con motore da 90 kW (120 cv), la batteria Urban Range da 40 kWh offre ora un’autonomia in ciclo WLTP fino a 310 km, che corrisponde ad un consumo omologato in ciclo misto pari a 14,7 kWh/100 km. Invece, la batteria Comfort Range da 52 kWh, disponibile nelle versioni Evolution, Techno e Roland-Garros con motore da 110 kW (150 cv), offre ora un’autonomia in ciclo WLTP fino a 415 km, che corrisponde ad un consumo omologato in ciclo misto di 14,4 kWh/100 km. Nella versione Plein Sud, con la stessa motorizzazione e batteria, l’autonomia raggiunge ora 400 km, per un consumo omologato di 14,9 kWh/100 km. Renault 4 E-Tech Electric Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh sono disponibili rispettivamente a partire da € 29.950 ed € 33.190 negli allestimenti Evolution.

La serie speciale Roland-Garros di Renault 4 E-Tech Electric, già ordinabile, incarna lo spirito “sport chic” caratterizzato da elementi decorativi, colori e materiali specifici. Presenta una carrozzeria bi-tono in cui i colori Bianco Ghiaccio, Grigio Road, Nero E’toilè e Terracotta sono abbinati a montanti laterali ed archi del tetto neri. Il design esterno è completato da decorazioni color argento sui paraurti anteriori con il simbolo Roland-Garros, cerchi diamantati neri da 18″ Parisienne con verniciatura fumè e coprimozzo Terracotta e decorazioni sui paraurti anteriore e posteriore color Terracotta.

All’interno, Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric presenta sellerie specifiche anteriori e posteriori color grigio chiaro 100% realizzate con materiale riciclato, con tessitura grafica che ricorda lo stile dell’abbigliamento sportivo tecnico, abbinate a superfici trattate con maglia traforata (in particolare, nella forma ad “H” dello schienale dei sedili anteriori). Il tutto è arricchito da un bracciolo e supporti laterali rivestiti in tessuto spalmato granulare (TEP) blu. Il logo Roland-Garros goffrato a caldo impreziosisce gli schienali dei sedili anteriori. Il tessuto dei sedili è ripreso anche sui pannelli delle porte anteriori e posteriori nonchè sulla fascia inferiore della plancia, insieme al TEP blu e ad una piccola bandiera blu-bianca-rossa. La fascia orizzontale che attraversa la plancia, color metallo anodizzato, comprende un’area retroilluminata con la scritta “Roland-Garros Paris”.

La leva del cambio e-pop shifter trae ispirazione dall’impugnatura delle racchette da tennis e presenta all’estremità, proprio come la base del manico delle racchette, il logo Roland-Garros. La consolle centrale presenta un nuovo tappetino di ricarica a induzione conforme allo standard Qi2 color terra battuta. Sempre nello stesso spirito, l’abitacolo è corredato da tappetini color terra battuta che riportano il logo R4. Infine, i battitacco in alluminio spazzolato, contrassegnati dalla scritta “Roland-Garros Paris”, riprendono il motivo grafico della “Croce di Sant’Andrea”, che richiama l’architettura dello stadio. Renault 4 Roland-Garros Plein Sud E-Tech Electric è disponibile nella versione Comfort Range con batteria da 52 kWh per un’autonomia fino a 410 km WLTP e tetto apribile in tessuto Plein Sud, a € 39.990.

Il nuovo allestimento di ingresso in gamma Jogging sarà lanciato entro la fine dell’anno. Tra gli equipaggiamenti prevede: climatizzazione manuale, doppio display OpenR con quadro strumenti digitale da 7″ e display multimediale da 10,1″, compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto -ora a pieno schermo-, panchetta posteriore ribaltabile 60/40, sensori di parcheggio posteriori e cerchi da 18″ con coprimozzo monocolore in acciaio. Come tutte le altre versioni della gamma Renault 4 E-Tech Electric, sarà anche dotato di parking camera digitale e funzione di pre-condizionamento manuale della batteria.

Il nuovo allestimento Jogging sarà abbinato al nuovo motore da 80 kW/110 cv compatto e leggero, proveniente dalla stessa famiglia di quello di Twingo E-Tech Electric. Sarà alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh (con capacità utile di 36,5 kWh) dotata della tecnologia cell-to-pack, che consente di ottimizzare la densità energetica offerta rispetto alle dimensioni e al peso. Il tutto per un’autonomia in ciclo WLTP fino a 305 km, senza perdere in prontezza, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi, per una guida piacevole e reattiva.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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