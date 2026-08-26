Schifani “Continuerò ad andare avanti per non tradire la fiducia dei siciliani”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Ci attende un altro anno, un anno e qualche mese di attività parlamentare, ma anche attività di governo. Stiamo facendo tanto, non voglio fare dei proclami. Abbiamo innestato una marcia che vede grandi cambiamenti negli anni successivi: i termovorizzatori, l’apertura delle Terme, il polo pediatrico, l’ospedale di Siracusa. Abbiamo tanta carne in cantiere che dà il senso di una svolta anche nel modo di operare e di fare politica”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo all’EtnaForum a Regalna (Catania). “Tante le difficoltà, ma ci mettiamo attorno a un tavolo e cerchiamo di superarle – ha sottolineato -, per come fino adesso abbiamo superato anche a discapito di certe tensioni, di certi nervosismi perché il mio motto da una vita è quello di andare avanti anche quando pensi che sia inutile. Cerco di farlo perché non voglio tradire minimamente la fiducia dei siciliani, ma principalmente la fiducia di chi ha voluto che io seguissi e mi occupassi della Sicilia”, ha concluso.

“La Commissione tecnica specialistica va sottratta, come sempre è stato fatto, alla divisione politica. Mi confronterò coi partiti per ricordare questo principio nella logica di dialettica. La Cts è un organismo strategico ha lavorato tanto e molto bene, ed è stata riformata. I componenti sono tutti nuovi e reclutati secondo principi che ho voluto dare modificando il regolamento. È un fiore all’occhiello dove tutti lavorano, non soltanto il presidente, bene. Per cui è evidente che troveremo una soluzione perché l’interesse di tutta la coalizione è quello di continuare questo percorso di aumento della crescita, dell’occupazione, dell’attrattività. L’attrattività nasce anche attraverso la velocizzazione dei pareri e la Cts è stata protagonista assieme all’assessorato con cui si confronta, l’assessorato all’Ambiente di Giusy Savarino che è stata altrattanto veloce nel recepire i propri pareri e trasformarli, con le proprie valutazioni, in autorizzazioni”, ha detto il presidente in merito alla nomina del nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica (Cts).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).