Regno Unito, il principe Harry “Vorrei una riconciliazione con la mia famiglia”

ROMA (ITALPRESS) – Harry, duca di Sussex e figlio del re Carlo III d’Inghilterra, ha dichiarato alla BBC che “vorrebbe una riconciliazione” con la Famiglia Reale. Il principe ha parlato con l’emittente britannica in California dopo aver perso un ricorso sui livelli di sicurezza a cui lui e la sua famiglia hanno diritto mentre si trovano nel Regno Unito.

“Non riesco a immaginare un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto”, ha dichiarato dopo la sconfitta nella causa legale, per la quale si è definito “deluso“. “Vorrei tanto una riconciliazione con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa”, ha detto Harry, che ha affermato che la disputa sulla sua sicurezza era “sempre stata il punto dolente”.

– Foto IPA Agency –

