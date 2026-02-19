Regno Unito, l’ex principe Andrea rilasciato ma resta sotto inchiesta. Re Carlo: “La legge deve fare il suo corso”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Andrea Windsor-Mountbatten, che era stato arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio è stato “rilasciato sotto inchiesta”. Lo rende noto la Polizia della Thames Valley, spiegando che le perquisizioni nel Norfolk sono concluse mentre sono ancora in corso quelle nel Berkshire. “La polizia della Thames Valley non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento e non terrà conferenze stampa né condurrà interviste con i media in relazione a questa indagine”, conclude la nota.

RE CARLO “LA LEGGE DEVE FARE IL SUO CORSO”

“Ho appreso con la massima preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica. Quello che adesso segue è un processo completo, equo e corretto attraverso il quale la questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti”. Lo ha dichiarato Re Carlo III, in una nota pervenuta alla redazione dell’emittente pubblica britannica BBC. Carlo ha così commentato l’arresto del fratello Andrew avvenuto stamane. “In questo, come ho già detto, (le autorità competenti) hanno il nostro pieno e sincero sostegno e la nostra collaborazione. Vorrei dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso. Mentre questo processo va avanti, non sarebbe giusto da parte mia commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo a svolgere il nostro dovere e a servire tutti voi. Charles R”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).