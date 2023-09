VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo il via libera da parte della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia in sanità, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Manuela Lanzarin, ha approvato e attivato il finanziamento per una serie di progetti e acquisti presentati dalle diverse Ullss e Aziende Ospedaliere del Veneto per un totale di 6 milioni 179 mila euro, ai quali si aggiungono 1 milione 385 mila euro di importi derivanti da precedenti finanziamenti regionali assegnati e non utilizzati.

“Proseguiamo senza sosta – fa notare la Lanzarin – nella nostra ormai storica strategia di investire continuamente in sanità, cercando di recepire tutte le istanze che arrivano dalle Ullss e Aziende Ospedaliere. In questo caso si tratta di 20 progetti ma nel corso del tempo sono molte centinaia i finanziamenti assegnati. Utilizziamo ogni risorsa disponibile, a cominciare dai 70 milioni che annualmente inseriamo per questo scopo nel nostro bilancio, e rimettiamo anche in circolo fondi che, per svariati motivi, non sono stati utilizzati. Ogni euro speso andrà a rispondere a esigenze certificate, ognuna delle quali costituisce di fatto, un intervento di miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini”.

– foto: ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).