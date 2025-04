La Regione Puglia a sostegno delle politiche giovanili e della cultura

BARI (ITALPRESS) – “Nell’ambito delle politiche giovanili, della cultura e della crescita del protagonismo giovanile e del comparto produttivo, come Regione Puglia, abbiamo deciso di mettere in campo una serie di azioni volte alla crescita del sistema dei talenti creativi. Assieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, Arti Puglie e Puglia Culture abbiamo lavorato costantemente con il fine di favorire la crescita dei giovani talenti pugliesi attraverso una serie di progetti, attività e interventi che prevedono: residenze artistiche, laboratori creativi, open talent e visite in aziende, mappatura degli spazi giovanili dello spettacolo dal vivo e la partecipazione a fiere internazionali”. Così Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto.

“Difatti, ieri abbiamo proceduto con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la creazione delle residenze artistiche di arte contemporanea rivolto ai giovani pugliesi under 35 con lo scopo di supportare la crescita professionale degli operatori culturali e creativi della nostra terra e, nel contempo, cercare di creare un solido legame tra comparto produttivo regionale della cultura e offerta culturale regionale. Il nostro incessante impegno – aggiunge – proseguirà imperterrito con l’intento rafforzare questo binomio indissolubile rappresentato da ‘Giovani e Cultura’, attraverso degli investimenti pubblici che contribuiranno a creare un sistema di crescita e valorizzazione continua, oltre a un ecosistema culturale sostenibile che coadiuva una serie di processi innovativi tra giovani operatori culturali, istituzioni e privati, ma, soprattutto, grazie ai Comuni che hanno deciso di rendersi protagonisti di questa Rete Galattica che permetterà di lasciare un segno indelebile e duraturo sul nostro territorio”, conclude Borraccino.

