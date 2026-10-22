Regione Puglia, approvato il progetto FoodExp Skills 2026 per l’innovazione del turismo e dell’accoglienza

BARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato il progetto “FoodExp Skills 2026: Laboratorio avanzato di studio, monitoraggio dei fabbisogni formativi e innovazione delle professioni turistiche”. L’iniziativa rafforza il legame tra formazione e sviluppo turistico del territorio. Per la sua realizzazione sono stati destinati 85mila euro a valere sul Bilancio autonomo regionale 2026.

Il progetto si svolgerà nell’ambito della 9ª edizione del Forum Internazionale “FoodExp – Food Life Experience”, in programma a Lecce, presso il Chiostro dei Domenicani, dal 2 al 4 novembre 2026. Il tema centrale è “Matrix”, dedicato all’incrocio tra territori, culture e innovazione, nel rispetto della cucina italiana e del Made in Italy. “FoodExp Skills 2026” rappresenta l’evoluzione dei percorsi di innovazione promossi dalla Regione Puglia per rinnovare l’offerta formativa nell’ambito dell’hospitality: prima con “Hackfest Hospitality Industry” nel 2024 e, successivamente, con “L’Hakhathon” nel 2025.

La Regione, pertanto, prosegue la sua attività di promozione che attraverso le edizioni passate, aveva già indicato come obiettivo prioritario attraverso la costruzione di una solida “cittadinanza turistica e dell’accoglienza” sottolineando, altresì, la necessità di strumenti di analisi avanzati per orientare le scelte formative. Con l’edizione 2026 la Regione, intende compiere un passo ulteriore, superando la dimensione dell’evento fieristico o dell’hackathon creativo e diventando un vero “laboratorio sul campo” ufficiale ed evidence-based attraverso la rilevazione, con metodo, dei fabbisogni professionali del settore turistico ed enogastronomico e avviare la pre-validazione formale delle competenze.

L’identità del progetto si basa sull’individuazione di competenze specifiche, fondate su evidenze e non su indicazioni generiche. Saranno presenti, infatti, sessanta esperti profilati, divisi in tavoli tematici multidisciplinari che lavoreranno con il Kit Metodologico dell’Osservatorio Regionale.

Dovranno mappare le competenze mancanti e definire il livello di complessità di ciascuna nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ/EQF). Le attività si svolgeranno a Lecce il 2 e 3 novembre, in sinergia con la Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Regionale e i referenti tecnici delle strutture regionali competenti. Il Comitato Scientifico coinvolgerà anche i referenti di ARTI e ARPAL Puglia.

-Foto Regione Puglia-

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