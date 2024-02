ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di conferimento della delega al Turismo all’assessore Elena Palazzo. La delega va ad aggiungersi a quelle all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, attualmente ricoperte dall’Assessore.

“Ringrazio il presidente Francesco Rocca che ha voluto assegnarmi la delega al Turismo, che si aggiunge a quelle all’Ambiente, alla Transizione energetica, ai Cambiamenti climatici, alla Sostenibilità e allo Sport” afferma l’assessore Elena Palazzo.

“Un riconoscimento significativo del lavoro che ho svolto fino a oggi in Giunta e allo stesso tempo una sfida entusiasmante. Il Lazio è una regione dalle potenzialità enormi. Il mio impegno sarà quello di far conoscere ancora di più al mondo la bellezza dei nostri paesaggi e del nostro patrimonio artistico, enogastronomico e culturale, proseguendo e rafforzando quanto è stato fatto in questo primo anno. Lavoreremo al fianco dei Comuni piccoli e grandi per una promozione turistica che valorizzi al meglio l’intero territorio», conclude l’assessore Palazzo.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).