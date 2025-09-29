Regione Lazio a MFR 2025, Angelilli “Un’occasione per fare rete”

ROMA (ITALPRESS) - “Sarà un contributo di sostegno anche finanziario”, quello della Regione Lazio ha spiegato la sua vice presidente Roberta Angelilli intervenuta alla presentazione della 13ª edizione di Maker Faire Rome. “Ci sarà la presenza di Lazio Innova”, ha detto la Angelilli che parlando della kermesse ha aggiunto: “È un’occasione straordinaria di condivisione per fare rete e soprattutto per presentare i bandi per l'innovazione della Regione Lazio”. xl5/pc/mca3