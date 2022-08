PALERMO (ITALPRESS) – “Pd e Movimento 5Stelle hanno portato avanti in questi anni all’Ars un impegno comune su molti temi cruciali: per esempio la tutela dell’ambiente, la lotta alle diseguaglianze, il salario minimo, e c’è stata poi la condivisione dell’esperienza delle primarie. Penso sia un patrimonio da nondisperdere e considero il Movimento una forza trainante di questo percorso fatto in Sicilia e un alleato fondamentale per vincere questa sfida. Conto sul sostegno del M5S e ho molto apprezzato i segnali dati in questi giorni da alcuni dei suoi principali esponenti”. Lo dice, in un’intervista al quotidiano Repubblica, Caterina Chinnici, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per il Centrosinistra. Barbara Floridia e Claudio Fava? “Con loro durante le primarie abbiamo svolto dialoghi tematici stimolanti e sempre in un clima di grande serenità. Stabiliremo insieme in che modo collaborare durante la campagna elettorale”. La porta della coalizione è aperta ad Azione e +Europa? “Dal mio punto di vista sì, certamente”. Se fosse presidente della Regione cosa farebbe nei primi cento giorni del suo governo? “Forse, per dare l’idea del mio approccio, dovrei rispondere che non c’è qualcosa che rimanderei oltre i primi cento giorni, ma so che tutto ha i suoi tempi. Penso alla necessità di dare forte impulso alla spesa dei fondi europei, per esempio, ma penso anche alla necessità di fare sentire subito forte la presenza della Regione al fianco dei più deboli e bisognosi, di chi vive nel disagio…”.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –