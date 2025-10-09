Home Video News Pillole Regionali Veneto, Zaia “Soddisfatto della nomina di Alberto Stefani”
VENEZIA (ITALPRESS) - Riguardo alla scelta del candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto di fine novembre, l'attuale presidente Zaia si è detto soddisfatto della nomina del padovano Alberto Stefani. Ancora incerto invece il futuro del governatore così come ancora non si sa se sulle schede apparirà il nome della Lista Zaia. f29/trl/mca3