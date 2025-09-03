Regionali Toscana, Tomasi “L’obiettivo è vincere”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono venuto molto volentieri a rendere omaggio ad una persona, un personaggio importante, di uno spessore morale che ha insegnato tanto, anche se appartiene a una cultura politica diversa dalla mia”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Toscana, Alessandro Tomasi, partecipando all’inaugurazione della mostra dedicata ad Enrico Berlinguer apertasi oggi al palasport Mandela Forum di Firenze.

“Un conto è l’avversario, un conto è il rispetto, il dialogo-ha analizzato Tomasi-. Qualcuno ha detto che attraverso questo confronto civile e democratico” si riportano “le persone a votare. Mi sembra un grandissimo messaggio e quindi sono venuto assolutamente volentieri”. Parlando di pace, il tema portante della mostra, Tomasi ha sottolineato come si tratti di “un messaggio universale e credo che questo Berlinguer l’abbia portato avanti con grandissima coerenza. Anche dalle citazioni, dai discorsi che sono fatti, naturalmente in un contesto storico completamente differente, traspare quanto siano attuali”.

“Questa volta vogliamo essere competitivi, concreti nei messaggi, nei programmi e anche nell’aver allargato la coalizione. L’obiettivo è vincere, prendere un voto in più in una legge elettorale molto strana che non prevede il ballottaggio se i due contendenti non arrivano sotto il 40%. Ad oggi non sappiamo ancora se saremo solo in due o più ci saranno altre liste, però l’obiettivo è prendere un voto in più” ha aggiunto l’attuale sindaco di Pistoia.

“L’obiettivo di oggi è fare un punto sul coordinamento di tutte le realtà provinciali per capire lo stato di avanzamento, le idee da proporre, la raccolta delle firme, la presentazione delle liste e tutti gli adempimenti ma anche far conoscere le persone che si impegnano e vengono da province diverse”, ha aggiunto, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla prima assemblea regionale della lista civica che si svolgerà questa sera a Scandicci (Firenze). “L’obiettivo è intanto di ringraziarli-ha concluso Tomasi-, anche perché tante persone che vengono, anche da un mondo politicamente differente dal mio si sono unite e ci mettono la faccia per darci una mano. Naturalmente rappresentano più di un contributo aggiunto”.

