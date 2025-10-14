FIRENZE (ITALPRESS) – La lista Toscana Rossa presenterà ricorso in tribunale per un riconteggio ed analisi dei voti relativo alle elezioni Regionali in Toscana, che hanno visto chiudere ieri alle ore 15 i propri seggi, e che al momento, a spoglio concluso, non permettono l’ingresso della propria candidata presidente di Regione, Alessandra Bundu, in Consiglio regionale toscano. Quest’ultima infatti ha raccolto come preferenze il 5,18%, ma la lista che la sostiene, Toscana Rossa appunto, solo il 4,51%, e dunque non ha superato il quorum del 5%, condizione necessaria per far eleggere almeno un rappresentante in Consiglio regionale se ci si presenta da soli come lista, e non in coalizione.

“Diverse persone hanno messo la X esclusivamente sul candidato presidente, cioè io, senza fare voto disgiunto, e noi faremo ricorso proprio su questo-ha annunciato Antonella Bundu ai microfoni di Novaradio-perché è la legge elettorale anche che è fatta un po’ strana, ed il modo di votare è un po’ strano. Che senso ha poter dare una preferenza ad un candidato presidente se poi dopo non serve assolutamente a niente?”.

Antonella Bundu ha ricordato come esista nel merito del loro ricorso un precedente in delle elezioni regionali tenutesi in Veneto relativo al Movimento cinque Stelle. Bundu ha anche sottolineato come i voti da lei ricevuti hanno visto elettori non solo non scegliere la lista a sé collegata, Toscana Rossa, ma anche nessun’altra lista. “Più che concentrarci solo sul ricorso-ha puntualizzato Bundu-, cosa che stiamo valutando e che faremo, vorrei dire che questa legge elettorale” in Toscana “va cambiata non solo per noi, e lo diciamo anche se vinceremo il ricorso. Oltre allo sbarramento del 5%, abbiamo dovuto raccogliere diecimila firme” prima della presentazione della candidatura. “Ci sono dunque degli ostacoli che non fanno bene né al centrosinistra, né al centrodestra, che vogliono essere gli unici due grandi schieramenti, perché poi la gente non va a votare, e questo è testimoniato dalla bassa affluenza complessiva in queste elezioni regionali, il 47%, che è un dato che è una sconfitta per tutti”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).