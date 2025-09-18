Regionali in Toscana, Giani “Il centrodestra si presenta molto debole a queste elezioni”

Firenze - Firenze, sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati. Firma accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il Governo e la Regione Toscana, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del ministro Raffaele Fitto. Pietro Masini (Firenze - 2024-03-13, PRESSPHOTO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il centrodestra si presenta molto debole a queste elezioni”. Lo ha detto ai microfoni di Toscana tv il presidente della Regione Toscana e ricandidato alle prossime elezioni regionali in Toscana per il campo largo, Eugenio Giani. “Lo dico con grandissimo rispetto, il centrodestra sta avendo una grandissima debolezza visto che è ancora è tutto preso dai suoi scontri interni – ha aggiunto Giani -, da quello che avviene nella Lega dove ormai si cambia pelle e si va verso l’estrema destra di Vannacci. Tutta la classe dirigente che avevo in Consiglio regionale è spazzata via: Giovanni Galli e Baldini a Viareggio non si ripresentano più. Il passaggio alla Lega di Vannacci è stato chiaro, mette in evidente difficoltà, basti vedere le polemiche di Susanna Ceccardi. Dall’altra parte Fratelli d’Italia, alle prese con problemi veramente imbarazzanti come quelli di Prato”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

