Regionali in Toscana, Giani “Il centrodestra si presenta molto debole a queste elezioni”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il centrodestra si presenta molto debole a queste elezioni”. Lo ha detto ai microfoni di Toscana tv il presidente della Regione Toscana e ricandidato alle prossime elezioni regionali in Toscana per il campo largo, Eugenio Giani. “Lo dico con grandissimo rispetto, il centrodestra sta avendo una grandissima debolezza visto che è ancora è tutto preso dai suoi scontri interni – ha aggiunto Giani -, da quello che avviene nella Lega dove ormai si cambia pelle e si va verso l’estrema destra di Vannacci. Tutta la classe dirigente che avevo in Consiglio regionale è spazzata via: Giovanni Galli e Baldini a Viareggio non si ripresentano più. Il passaggio alla Lega di Vannacci è stato chiaro, mette in evidente difficoltà, basti vedere le polemiche di Susanna Ceccardi. Dall’altra parte Fratelli d’Italia, alle prese con problemi veramente imbarazzanti come quelli di Prato”.

