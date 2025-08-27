Regionali in Toscana, Giani “Il 12 settembre presentiamo il programma della coalizione”

FIRENZE (ITALPRESS) – L’incontro odierno con le forze della coalizione “è andato molto bene, ed è stato un incontro che ha consentito di mettere a fuoco per la prima volta fra tutte le forze politiche che vengono a comporre la coalizione, i temi di ordine programmatico che saranno poi sintetizzati, con un lavoro di uno specifico gruppo mi affianca, in un documento che sarà presentato insieme alle liste il 12 di settembre, quindi fra 15 giorni, così come la legge chiede, perché il candidato presidente possa accanto alle liste avere un documento programmatico che è a base del lavoro che si prospetta nel confronto che avrà con gli elettori”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al termine di un incontro tenutosi oggi a Firenze, con le forze che sostengono la sua ricandidatura a governatore della Toscana.

“Quello che ho constatato” da parte delle forze di coalizione del centrosinistra “è una grande volontà di sintetizzare in posizioni comuni quello che è il cosiddetto campo largo che ha animato questa coalizione – ha aggiunto Giani -. Riusciamo in Toscana a mettere allo stesso tavolo e quindi a condensare in proposte programmatiche ciò che politicamente esprimono forze come i 5 Stelle, come Avs, e forze riformiste come Italia Viva, il Partito Repubblicano, il Partito Socialista, e Più Europa, passando per un ruolo di fulcro che indubbiamente esercita il Partito Democratico”.

Sui temi che faranno parte del documento programmatico di coalizione Giani ha spiegato: “Lì stiamo discutendo e calibrando nel momento in cui si va a costruire una piattaforma programmatica. Io sono molto contento perché vedo molta energia, voglia di costruire insieme un’alleanza progressista che sia alternativa alla destra, guardando certo alla realtà della Toscana, ma anche a una prospettiva nazionale, perché fra due anni ci saranno le elezioni politiche e il lavoro che insieme costruiamo sul tessuto regionale poi diventa un contributo fondamentale per costruire un’alleanza che diventi alternativa al governo Meloni in Italia”.

